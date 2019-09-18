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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В результате пожара в Мартыновском районе Ростовской области один человек погиб, один пострадал. Горел частный дом в слободе Большая Мартыновка. ЧП произошло на улице Костенко 19 сентября около 19 часов.

- Площадь пожара составила 18 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

В результате происшествия погиб один человек. После тушения спасатели обнаружили тело 68-летней женщины. Также пострадал 60-летний мужчина. Медики доставили его в больницу.

Причиной пожара стало нарушение требований безопасности при растопке печи.

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