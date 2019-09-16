В Ростовской области выпал град



В Ростовской области вторые сутки сохраняется непогода. Сильный дождь с усилением ветра прошёл практически во всех районах региона.



В Волгодонске стихия сопровождалась градом. Ледяные осадки обрушились на город во второй половине дня 18 сентября. Местные жители опубликовали в социальных сетях снимки льдинок размером с перепелиное яйцо.







Град натворил в городе немало бед. Навесы и десятки окон в результате оказались повреждены.



Напомним, с 17 сентября на Дону объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 19 сентября в регионе прогнозируются ливни с усилением ветра. В некоторых районах возможен ветровой нагон воды, что может привести к подтоплению низменных участков.

