Задушил и выбросил в колодец: на Дону вынесли приговор за жестокое убийство женщины



В Ростовской области вынесли приговор жителю города Донецка за жестокое убийство 38-летней женщины.



Преступление произошло летом 2018 года. В начале сентября того же года в одном из коммунальных колодцев в Донецке нашли труп женщины со следами насильственной смерти. После того как личность погибшей была установлена, выяснилось, что с середины августа она числилась пропавшей без вести.



По факту обнаружения тела жительницы Донецка было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в расправе над женщиной задержали только в мае 2019 года. Как выяснилось, в середине августа дончанка встретилась с ним на улице. Мужчина предложил вместе выпить. Во время распития спиртного между новыми знакомыми завязалась ссора. В ходе конфликта подозреваемый задушил женщину, а чтобы скрыть следы преступления, он перевёз труп на окраину города и сбросил его в канализационный коллектор.



В декабре Донецкий городской суд рассмотрел уголовное дело. Обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.