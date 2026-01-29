Новости
В Ростовской области введен желтый уровень опасности из-за непогоды

В Ростовской области введен желтый уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют показатели метеорологов Гидрометцентра.

Желтый уровень опасности означает, что погодные условия несут потенциальную опасность. В это время вероятно выпадение обильных осадков, грозы, молнии, сильные порывы ветра, высокие или низкие температуры и другие явления.

Местами в донском регионе будет наблюдаться туман. Возможно, его причиной станет резкое потепление после крепких морозов. По прогнозам синоптиков, до конца недели градусники поднимутся до +6 градусов.

Помимо этого, в Ростовской области ожидается гололедно-изморозевое отложение. В некоторых районах области на дорогах и тротуарах можно заметить гололед.

Эти погодные явления ожидаются до 18:00 31 января.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на проезжей части, соблюдать безопасный скоростной режим и сохранять допустимую дистанцию до впереди едущего транспорта. Пешеходам следует снимать наушники и переходить дорогу только в установленных местах.
Фото: Гидрометцентр
