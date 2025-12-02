Новости
В Ростовской области введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Ростовской области введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, гололедица прогнозируется с девяти утра 2 декабря до девяти утра 3 декабря. Метеорологи уточнили, что это погодное явление ожидается только в некоторых районах донского региона.

Желтый уровень означает, что метеоусловия могут нести потенциальную опасность. Людям важно быть предельно внимательными. Так, при управлении машиной необходимо выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию с впереди едущим транспортом.
