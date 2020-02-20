Врачи рассказали о состоянии пациентки, пострадавшей при взрыве в Азове



Азовские врачи прокомментировали состояние пациентки, пострадавшей в результате взрыва. 68-летняя пенсионерка находится в отделении реанимации.



Состоянии женщины оценивается как крайне тяжёлое. Врач-травматолог Азовской центральной городской больницы Максим Секизов сообщил, что пациентка поступило с тяжёлой комбинированной травмой. У неё диагностировали ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом ключицы, травму грудной клетки, открытый перелом предплечья, перелом костей таза, ожоги лица и дыхательных путей.



Ей оказали требуемую медицинскую помощь, в том числе хирургическую. Она остаётся в реанимации под пристальным вниманием врачей.



Напомним, в результате взрыва утром 22 февраля погибли два человека: 91-летняя женщина и 69-летний мужчина.