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Врачи рассказали о состоянии пациентки, пострадавшей при взрыве в Азове

Врачи рассказали о состоянии пациентки, пострадавшей при взрыве в Азове
Азовские врачи прокомментировали состояние пациентки, пострадавшей в результате взрыва. 68-летняя пенсионерка находится в отделении реанимации.

Состоянии женщины оценивается как крайне тяжёлое. Врач-травматолог Азовской центральной городской больницы Максим Секизов сообщил, что пациентка поступило с тяжёлой комбинированной травмой. У неё диагностировали ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом ключицы, травму грудной клетки, открытый перелом предплечья, перелом костей таза, ожоги лица и дыхательных путей.

Ей оказали требуемую медицинскую помощь, в том числе хирургическую. Она остаётся в реанимации под пристальным вниманием врачей.

Напомним, в результате взрыва утром 22 февраля погибли два человека: 91-летняя женщина и 69-летний мужчина.

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