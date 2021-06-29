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В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 70-летнего пенсионера

В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 70-летнего пенсионера

В Ростовской области водитель «восьмёрки» сбил пенсионера. Авария произошла вечером 30 июня в Новочеркасске.

Происшествие случилось на улице Мацоты. За рулём ВАЗа был 23-летний парень. Неожиданно на дорогу вышел 70-летний мужчина. Молодой человек не успел среагировать и сбил пенсионера.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, 70-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионер получил травмы и был направлен в местную БСМП.

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