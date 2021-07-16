Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель «Нивы» сбил двух женщин

В Ростовской области водитель «Нивы» сбил двух женщин
В Каменске-Шахтинском Ростовской области водитель «Нивы» сбил двух женщин. Авария случилась днем 18 июля в районе рынка на улице Ворошилова.

По информации «ПИКа», 70-летний мужчина на отечественном авто подъезжал к светофору, не справился с управлением и врезался в прицеп.

От удара «Ниву» отбросило на пешеходный переход. В этот момент дорогу по «зебре» переходили две женщины, 58 и 72 лет. Они попали под колеса машины. Каменчанки пострадали и были госпитализированы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.