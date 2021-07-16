В Ростовской области водитель «Нивы» сбил двух женщин

В Каменске-Шахтинском Ростовской области водитель «Нивы» сбил двух женщин. Авария случилась днем 18 июля в районе рынка на улице Ворошилова.По информации «ПИКа», 70-летний мужчина на отечественном авто подъезжал к светофору, не справился с управлением и врезался в прицеп.От удара «Ниву» отбросило на пешеходный переход. В этот момент дорогу по «зебре» переходили две женщины, 58 и 72 лет. Они попали под колеса машины. Каменчанки пострадали и были госпитализированы.