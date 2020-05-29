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Водитель «Нивы» сбил девушку на «зебре» в Батайске

Водитель «Нивы» сбил девушку на «зебре» в Батайске

В Батайске водитель «Нивы» сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло днём 1 июня на улице Энгельса.

По предварительной информации, водитель отечественного внедорожника не заметил пешехода. Автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

34-летнюю пострадавшую на скорой доставили в больницу, сообщает battime.ru.

В отделе ГИБДД Батайска рассказали, что мужчина, управлявший «Нивой» был трезв. Он будет привлечён к ответственности за наезд на пешехода на «зебре».

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