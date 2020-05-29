Водитель «Нивы» сбил девушку на «зебре» в Батайске

В Батайске водитель «Нивы» сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло днём 1 июня на улице Энгельса.По предварительной информации, водитель отечественного внедорожника не заметил пешехода. Автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по «зебре».34-летнюю пострадавшую на скорой доставили в больницу, сообщает battime.ru.В отделе ГИБДД Батайска рассказали, что мужчина, управлявший «Нивой» был трезв. Он будет привлечён к ответственности за наезд на пешехода на «зебре».