Автомобилист, сбивший двух женщин на проспекте 40-летия Победы в Ростове, был выпивший

Водитель автомобиля «Богдан», сбивший двух женщин на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону, сел за руль пьяным. Авария случилась поздним вечером 9 августа. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.33-летний водитель отечественного авто сел за руль после того, как употребил алкоголь. В районе дома № 136 он сбил двух женщин, 43 и 36 лет. Ростовчанки переходили дорогу по «зебре».Автомобилист решил не останавливаться и скрылся с места ДТП, оставив пострадавших посреди проезжей части. Через время мужчина был задержан.Женщины получили множественные травмы и были госпитализированы.