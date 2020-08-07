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Автомобилист, сбивший двух женщин на проспекте 40-летия Победы в Ростове, был выпивший

Автомобилист, сбивший двух женщин на проспекте 40-летия Победы в Ростове, был выпивший
Водитель автомобиля «Богдан», сбивший двух женщин на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону, сел за руль пьяным. Авария случилась поздним вечером 9 августа. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

33-летний водитель отечественного авто сел за руль после того, как употребил алкоголь. В районе дома № 136 он сбил двух женщин, 43 и 36 лет. Ростовчанки переходили дорогу по «зебре».

Автомобилист решил не останавливаться и скрылся с места ДТП, оставив пострадавших посреди проезжей части. Через время мужчина был задержан.

Женщины получили множественные травмы и были госпитализированы.

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