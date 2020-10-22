Водитель ВАЗа насмерть сбил 36-летнего пешехода на автодороге Ростов - Азов

Автомобилист на отечественной легковушке сбил мужчину в Азовском районе. Происшествие случилось 24 октября примерно в 4 часа ночи на автодороге Ростов - Азов.По предварительным данным, 60-летний шофер за рулем «ВАЗ-212140» ехал на 10-м километре трассы. В этот момент по проезжей части шел 36-летний мужчина, не имея световозвращающих элементов на одежде. Водитель не заметил пешехода и сбил его.- В результате столкновения дончанин погиб на месте происшествия от полученных травм, - добавил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.