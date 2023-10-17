В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил бабушку

Фото: DonDay.ru.

В Егорлыкском районе Ростовской области бабушка погибла под колесами легковушки. Страшная авария случилась 17 октября в станице Егорлыкской.Около 13 часов 75-летний водитель ВАЗа ехал по улице Ворошилова. В районе дома № 142 на дорогу вышла женщина. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.Удар был настолько мощным, что пешехода отбросило на несколько метров. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но было поздно. По информации УГИБДД по Ростовской области, 85-летняя женщина скончалась до прибытия медиков.