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В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил бабушку

В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил бабушку
В Егорлыкском районе Ростовской области бабушка погибла под колесами легковушки. Страшная авария случилась 17 октября в станице Егорлыкской.

Около 13 часов 75-летний водитель ВАЗа ехал по улице Ворошилова. В районе дома № 142 на дорогу вышла женщина. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

Удар был настолько мощным, что пешехода отбросило на несколько метров. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но было поздно. По информации УГИБДД по Ростовской области, 85-летняя женщина скончалась до прибытия медиков.
Фото: DonDay.ru.
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