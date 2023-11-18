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В Ростовской области водитель легковушки насмерть разбился в ДТП

В Ростовской области водитель легковушки насмерть разбился в ДТП
В Каменске водитель легковушки погиб, врезавшись в фуру. Трагедия произошла 17 ноября вечером. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей страшной аварии, фура ехала из Ростова в сторону Луганска. За ней двигались две «Лады Приоры». В районе второго переезда легковушка на всей скорости врезалась в грузовик. Водитель второй не успел вовремя притормозить и прижал ее сзади.

- Водитель черной «Приоры» скончался, - говорят очевидцы. - А во второй, которая сзади влетела, никто не пострадал.
Фото: DonDay.ru.
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