В Ростовской области водитель легковушки насмерть разбился в ДТП

Фото: DonDay.ru.

В Каменске водитель легковушки погиб, врезавшись в фуру. Трагедия произошла 17 ноября вечером. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на очевидцев.По словам свидетелей страшной аварии, фура ехала из Ростова в сторону Луганска. За ней двигались две «Лады Приоры». В районе второго переезда легковушка на всей скорости врезалась в грузовик. Водитель второй не успел вовремя притормозить и прижал ее сзади.- Водитель черной «Приоры» скончался, - говорят очевидцы. - А во второй, которая сзади влетела, никто не пострадал.