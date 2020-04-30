В Шахтах водитель «Лады Приоры» разбился, врезавшись в дерево
В городе Шахты произошло смертельное ДТП с участием «Лады Приоры». Авария случилась вечером 5 мая.
По предварительным данным, 52-летний водитель двигался из центра города в посёлок Артём. По дороге он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем легковушка съехала в левый резерв дороги, где врезалась в дерево.
- В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту происшествия назначена проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.