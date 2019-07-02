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В Ростовской области легковушка влетела под грузовик: погиб водитель

В Ростовской области легковушка влетела под грузовик: погиб водитель
Молодой человек погиб в результате ДТП с участием грузовика в Ростовской области. Трагедия произошла около 3 июля около 22:30 в Сальском районе.

На четвёртом километре трассы Сальск — Городовиковск 22-летний водитель «Лада Приора» въехал под грузовик «Урал». Переднюю часть легковушки полностью смяло, как консервную банку.

На место вызвали сотрудников Сальского поисково-спасательного отряда. Они с помощью специальной техники вскрыли автомобиль и достали из него водителя.

- В результате аварии молодой человек погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Тело передали правоохранителям. Водитель и пассажирка большегруза от госпитализации отказались.

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