В Ростовской области легковушка влетела под грузовик: погиб водитель



Молодой человек погиб в результате ДТП с участием грузовика в Ростовской области. Трагедия произошла около 3 июля около 22:30 в Сальском районе.



На четвёртом километре трассы Сальск — Городовиковск 22-летний водитель «Лада Приора» въехал под грузовик «Урал». Переднюю часть легковушки полностью смяло, как консервную банку.



На место вызвали сотрудников Сальского поисково-спасательного отряда. Они с помощью специальной техники вскрыли автомобиль и достали из него водителя.



- В результате аварии молодой человек погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Тело передали правоохранителям. Водитель и пассажирка большегруза от госпитализации отказались.