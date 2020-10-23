В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил женщину и врезался в опору ЛЭП
В Азовском районе водитель «Шкоды» насмерть сбил женщину. Трагедия произошла 25 октября примерно в 22:30 в станице Кулешовка.
По предварительным данным, 18-летний водитель без прав ехал на «Шкоде Фабия» по улице Крестьянской. Возле дома №83 парень сбил 50-летнюю женщину, которая шла по проезжей части без светоотражающих элементов.
После столкновения, водитель врезался в опору линии электропередач. От силы удара столб едва не разрезал пополам машину.
- В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.