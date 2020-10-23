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В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил женщину и врезался в опору ЛЭП

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил женщину и врезался в опору ЛЭП
В Азовском районе водитель «Шкоды» насмерть сбил женщину. Трагедия произошла 25 октября примерно в 22:30 в станице Кулешовка.

По предварительным данным, 18-летний водитель без прав ехал на «Шкоде Фабия» по улице Крестьянской. Возле дома №83 парень сбил 50-летнюю женщину, которая шла по проезжей части без светоотражающих элементов.

После столкновения, водитель врезался в опору линии электропередач. От силы удара столб едва не разрезал пополам машину.

- В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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