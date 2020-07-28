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На трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в ДТП с фурой

На трассе М-4 «Дон» два человека пострадали в ДТП с фурой
На автодороге М-4 «Дон» в результате столкновения фургона и грузовика пострадали двое. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 29 июля в Павловском районе Воронежской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 42-летний мужчина за рулем «Митсубиси Фусо Кантер» ехал в Ростов со стороны Москвы. На 686-м километре автодороги он не справился с управлением и допустил столкновение с попутным КамАЗом.

- В результате ДТП пострадали водитель фургона и его 27-летний пассажир, - отметили в ведомстве. - Проводится проверка.

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