Жильцов дома в Азове, где произошёл взрыв, отправили в пункт временного размещения



Всех жильцов дома в Азове, где произошёл взрыв, разместили во временном жилище. Людей отправили в гостиницу «Солнечная». Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, там находятся 60 человек.



Взрыв бытового газа произошёл в доме № 84/108 в переулке Павлова. Происшествие случилось в одной из квартир на третьем этаже примерно в 11 часов 22 февраля. Сразу после этого вспыхнул пожар. Некоторые жильцы смогли самостоятельно покинуть здание, остальных вывели на улицу пожарные. Огонь пылал на площади 60 квадратных метров. На месте работают 79 спасателей и 22 единицы техники, из них от МЧС – 37 человек и 11 единиц техники.



Жертвами трагедии стали три человека, двое из которых погибли. Один находится в больнице.



Сейчас пожарные разбирают конструкции и проливают их водой.