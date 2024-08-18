В Ростовской области в пожаре пострадали отец и 5-летний сын

Фото: ГУ МЧС по РО

В хуторе Казачий Ерик Азовского района во время пожара пострадали отец и 5-летний сын. Огонь вспыхнул 17 августа около 2:30.По предварительным данным, возгорание началось в деревянной хозяйственной постройке. Огонь быстро перекинулся на жилой дом, где в этот момент спали муж, жена и их пятилетний ребёнок.Услышав запах дыма, семья сразу же начала покидать горящее здание. Однако во время эвакуации глава семейства и его сын получили сильные ожоги. Их срочно доставили в больницу.Прибывшие пожарные успешно ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров. В тушении участвовали 8 специалистов и 2 единицы техники.По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.