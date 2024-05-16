В Ростовской области 5-летний мальчик получил ожоги кистей при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Путь Правды Зерноградского района 5-летний малыш получил ожоги кистей при пожаре в летней кухне. Возгорание произошло 15 мая на улице Лихой Конь около 04:40.По предварительным данным, пожар случился в доме №4. Утром семья проснулась от запаха гари, в тот момент частный дом уже во всю полыхал. Всего огонь охватил 30 квадратов площади. Мать, отец и пятеро детей успели спастись, однако взаперти остался пятилетний малыш.Мальчик пробрался в самую дальнюю комнату в доме из-за испуга. Тогда отец принял решение спасать ребенка через окно. Он забрался в горящий дом и вынес кроху на улицу.Как выяснилось, огонь вспыхнул в летней кухне и перекинулся на дом. Причиной возгорание стало замыкание электроудлинителя.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что мальчика госпитализировали с ожогами кистей. Пожар тушили восемь спасателей на двух автоцистернах.