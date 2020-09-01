В Ростовской области в огне продолжает полыхать около 900 гектаров

В Ростовской области продолжается борьба с крупным пожаром в Тарасовском районе Ростовской области. По состоянию на 18 часов 3 сентября в огне было порядка 900 гектаров.Сложная обстановка сложилась в хуторе Дубы. Там пожар бушует сильнее всего. В ликвидации возгорания участвуют порядка полтысячи спасателей, местные жители также борются с огнем своими силами, развернут штаб временного пребывания, самолеты и вертолеты делают сбросы воды.Напомним, сначала возгорание случилось в Белокалитвинском районе. Спустя несколько часов горели Каменский, Тарасовский и Красносулинский районы. В результате несколько десятков домов сгорели, пострадали 46 человек, женщина 1935 года рождения погибла в огне.Борьба с огнем не прекращается.