Полтысячи спасателей борются с пожарами в трех районах Ростовской области

К утру 3 сентября пожарные Ростовской области продолжают тушение пожаров в Белокалитвинском, Тарасовском и Красносулинском районах. Возгорания в селах Каменского района удалось ликвидировать.На месте работают 462 человек и 131 единицы техники. В ночное время спасатели дотушивали отдельные горевшие участки, а с наступлением утра к работе подключилась авиация: несколько вертолетов и самолет-амфибия. Люди также продолжают самостоятельно выходить на улицы и помогать пожарным.В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для тех, кто остался на улице, подготовлены 5 пунктов временного размещения общей вместимостью более 300 человек.Напомним, в результате пожара в станице Замчалово погибла пожилая женщина. Также человеческие кости нашли в одном из сгоревших домов Тарасовского района. Борьба с огнем продолжается. В районах, где бушуют пожары, объявлен режим ЧС.