Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пожар в Обливском районе потушили спустя почти сутки

Пожар в Обливском районе потушили спустя почти сутки
Масштабный пожар в лесничестве Обливского района длился около суток. Происшествие случилось 26 августа около 15 часов .

К тушению леса привлекли более 20 единиц спасательной техники. Когда площадь пожара стала больше 2 гектаров, привлекли вертолет Ми-8. Он совершил пять сбросов 25 тонн воды.

- Пожар удалось потушить к полудню 27 августа-сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В лесничестве еще не выяснили, какие последствия пожар принес лесному фонду и экологии Ростовской области.

Напомним,за последние два месяца это уже второй крупный пожар в лесничестве донского региона. Масштабное возгорание в Белокалитвинском участковом лесничестве, которое случилось в начале июля, потушили также только на следующие сутки. Тогда в огне выгорело 17 гектаров леса.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.