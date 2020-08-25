Пожар в Обливском районе потушили спустя почти сутки

Масштабный пожар в лесничестве Обливского района длился около суток. Происшествие случилось 26 августа около 15 часов .К тушению леса привлекли более 20 единиц спасательной техники. Когда площадь пожара стала больше 2 гектаров, привлекли вертолет Ми-8. Он совершил пять сбросов 25 тонн воды.- Пожар удалось потушить к полудню 27 августа-сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.В лесничестве еще не выяснили, какие последствия пожар принес лесному фонду и экологии Ростовской области.Напомним,за последние два месяца это уже второй крупный пожар в лесничестве донского региона. Масштабное возгорание в Белокалитвинском участковом лесничестве, которое случилось в начале июля, потушили также только на следующие сутки. Тогда в огне выгорело 17 гектаров леса.