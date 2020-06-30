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В Ростовской области в результате крупного пожара выгорело 17 гектаров леса

В Ростовской области в результате крупного пожара выгорело 17 гектаров леса
Донские спасатели продолжают ликвидацию масштабного возгорания на месте старого горельника на землях Белокалитвинского участкового лесничества. Тушение длится уже более 15 часов. В результате пожара огнём уничтожено 17 гектаров леса.

К ликвидации пожара привлекали 75 спасателей и 21 единицу техники, в том числе вертолёт Ми-8. Воздушное судно совершило 18 вылетов, сбросив в общей сложности 90 тонн воды.

Пожар был локализован в начале десятого вечера. При происшествии никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, возгорание на территории лесного фонда в Белокалитвинском районе началось 1 июля около 16:30.

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