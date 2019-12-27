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В Ростовской области в массовом ДТП пострадали водитель и пассажир скутера

В Ростовской области в массовом ДТП пострадали водитель и пассажир скутера
В Октябрьском районе Ростовской области в массовом ДТП с участием скутера пострадали два человека. ЧП случилось вечером 27 декабря на 9-м километре М-4 «Дон».

По предварительным данным, 59-летний мужчина на «ВАЗ-21213» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в скутер, которым управлял 25-летний водитель. От удара двухколесный транспорт отбросило на «Форд Фокус».


В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что в результате случившегося пострадали и были доставлены в медучреждение водитель и пассажир скутера.

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