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В ДТП на Театральной площади в Ростове пострадали два человека

В ДТП на Театральной площади в Ростове пострадали два человека
В центре Ростова в аварии пострадали два человека. ДТП произошло в районе Театральной площади вечером 27 февраля.
На улице Советской столкнулись две иномарки.
- По предварительным данным, 23-летний водитель «Хендай Акцент» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в двигавшийся впереди «БМВ», которым управлял 28-летний молодой человек, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП травмы получили водитель и 27-летний пассажир «Акцента». Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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