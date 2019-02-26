В ДТП на Театральной площади в Ростове пострадали два человека



В центре Ростова в аварии пострадали два человека. ДТП произошло в районе Театральной площади вечером 27 февраля.

На улице Советской столкнулись две иномарки.

- По предварительным данным, 23-летний водитель «Хендай Акцент» не выбрал безопасный интервал движения и врезался в двигавшийся впереди «БМВ», которым управлял 28-летний молодой человек, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В результате ДТП травмы получили водитель и 27-летний пассажир «Акцента». Пострадавшим потребовалась помощь медиков.