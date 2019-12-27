В Ростовской области в массовом ДТП пострадал автомобилист



Один человек пострадал в результате массового ДТП в Ростовской области. Авария произошла около 17 часов 29 декабря под Волгодонском.



По предварительным данным, 40-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением. Его машину занесло, и он выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексия» под управлением 53-летнего мужчины. Затем «Тойота» врезалась в «Ладу Гранту», за рулём которой был 38-летний автомобилист.



- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



С травмами его доставили в больницу.