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В Ростовской области в массовом ДТП пострадал автомобилист

В Ростовской области в массовом ДТП пострадал автомобилист
Один человек пострадал в результате массового ДТП в Ростовской области. Авария произошла около 17 часов 29 декабря под Волгодонском.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением. Его машину занесло, и он выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексия» под управлением 53-летнего мужчины. Затем «Тойота» врезалась в «Ладу Гранту», за рулём которой был 38-летний автомобилист.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

С травмами его доставили в больницу.

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