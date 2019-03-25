При массовом ДТП в Ростовской области пострадал водитель



В Ростовской области при столкновении трёх автомобилей пострадал водитель. ДТП случилось 26 марта в Чертковском районе.



По трассе М-4 «Дон» ехал 34-летний мужчина за рулём ГАЗа. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «Мерседес Бенц» под управлением 33-летнего водителя. От удара грузовик отбросило, и он столкнулся со стоящей «Тойотой Хайс».



- В результате ДТП пострадал 48-летний водитель «Тойоты», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



С травмами мужчину доставили в больницу. Для ликвидации последствий аварии привлекались работники спецслужб.