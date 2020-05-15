На Дону в сгоревшем авто нашли труп

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В результате пожара в Ростовской области погиб человек. Трагедия произошла около 6 часов 17 мая в посёлке Тарасовском.Получив сообщение о возгорании автомобиля, на место выехали четыре спасателя и одна единица техники.К несчастью, пожарным не удалось спасти находящегося в машине человека. В результате происшествия он погиб. Его личность неизвестна, установлено только, что это мужчина. Пожар начался из-за замыкания электропроводки.На тушение ушло чуть больше десяти минут.