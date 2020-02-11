Один человек погиб в результате крупного пожара на Дону



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В Ростовской области в результате пожара погиб один человек. Трагедия произошла в Красносулинском районе около 3 часов 12 февраля. У хуторе Тацин загорелся частный дом на улице Советской.



К момент прибытия пожарных огонь пылал на площади 45 квадратных метров. На тушение ушло примерно полчаса. Справившись с пламенем, спасатели обнаружили в доме тело человека. Причина смерти, а также личность скончавшегося сейчас устанавливается. Труп передали в морг.



В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что на месте работали восемь пожарных и две единицы техники.