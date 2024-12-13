В Ростовской области в ДТП пострадала 50-летняя пассажирка отечественного авто

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области в аварии пострадала 50-летняя пассажирка. ДТП случилось на трассе 12 декабря около 10:30.По дороге «Миллерово-Вешенская» недалеко от хутора Пигаревский двигался 40-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис». По предварительным данным, водитель ехал на высокой скорости и попытался обогнать впереди идущий автомобиль. Однако он не справился с управлением и столкнулся со встречным «ВАЗ 211440».В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто Ее госпитализировали.