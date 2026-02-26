Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

У макаки из донского парка «Малинки» разошлись швы после операции

У макаки из донского парка «Малинки» разошлись швы после операции
У макаки из донского парка «Малинки» после операции разошлись швы. Неприятную новость сообщили сотрудники парка.

Происшествие случилось 22 декабря. Макака подралась со своими сородичами. Она и еще одна обезьяна в итоге попали на операционный стол. Укусы серьёзные: разорванные ткани, кровотечение, рваные раны губ. Усилиями врачей удалось залатать раны.

Однако спустя всего неделю у одной из раненых обезьян разошлись швы. Макаке сразу же сделали экстренное УЗИ, чтобы оценить глубину повреждений. А затем – снова наркоз и ревизия раны.

Сейчас состояние макаки стабильное, ей требуется полный покой.
Фото: парк-птиц "Малинки".
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика