У макаки из донского парка «Малинки» разошлись швы после операции

Фото: парк-птиц "Малинки".

У макаки из донского парка «Малинки» после операции разошлись швы. Неприятную новость сообщили сотрудники парка.Происшествие случилось 22 декабря. Макака подралась со своими сородичами. Она и еще одна обезьяна в итоге попали на операционный стол. Укусы серьёзные: разорванные ткани, кровотечение, рваные раны губ. Усилиями врачей удалось залатать раны.Однако спустя всего неделю у одной из раненых обезьян разошлись швы. Макаке сразу же сделали экстренное УЗИ, чтобы оценить глубину повреждений. А затем – снова наркоз и ревизия раны.Сейчас состояние макаки стабильное, ей требуется полный покой.