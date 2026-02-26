На ж/д станции в Ростовской области пассажирский поезд сбил 47-летнего мужчину
В Ростовской области 47-летний мужчина попал под колеса поезда. ЧП произошло на ж/д станции Тарасовка 23 февраля около 19:00.
По предварительным данным, 47-летний мужчина не убедился в безопасности движения и начал пересекать железнодорожные пути. Машинист вовремя не притормозил и сбил местного жителя.
- В настоящее время мужчина госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.