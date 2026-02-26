Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На ж/д станции в Ростовской области пассажирский поезд сбил 47-летнего мужчину

На ж/д станции в Ростовской области пассажирский поезд сбил 47-летнего мужчину
В Ростовской области 47-летний мужчина попал под колеса поезда. ЧП произошло на ж/д станции Тарасовка 23 февраля около 19:00.

По предварительным данным, 47-летний мужчина не убедился в безопасности движения и начал пересекать железнодорожные пути. Машинист вовремя не притормозил и сбил местного жителя.

- В настоящее время мужчина госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика