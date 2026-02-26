На Дону до 2032 года продлили ветправила по борьбе с особо опасными болезнями животных
Животноводам Ростовской области продлили действие ветеринарных правил по ряду особо опасных и социально значимых болезней животных до 2032 года. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации опубликовало данный приказ в середине февраля.
Продленные нормативы охватывают ряд заболеваний, представляющих серьезную угрозу как для сельскохозяйственных животных, так и в ряде случаев для здоровья человека. Среди них – брадзот, трихинеллез, эмфизематозный карбункул (эмкар) и репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС). Сроки действия правил разграничены:
- Брадзот и трихинеллез – правила остаются в силе до 1 марта 2032 года.
- Эмфизематозный карбункул (эмкар) и репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) – правила продлены до 1 сентября 2032 года.
Ведомство также акцентирует внимание на необходимости строгого соблюдения базовых принципов профилактики. Ключевыми мероприятиями являются:
- поддержание безупречного ветеринарно-санитарного состояния пастбищ и водопоев;
- организация сбалансированного кормления поголовья и оптимизация режимов выпаса;
- дополнительная подкормка овец грубыми кормами перед выгоном на пастбище в сезон повышенного риска;
- своевременное проведение вакцинации, обычно осуществляемой ранней весной и осенью, или за 20–30 дней до выхода животных на пастбище.
Специалисты подчеркивают, что возникновение многих из перечисленных заболеваний зачастую обусловлено грубыми нарушениями условий содержания, водопоя и кормления. Это может приводить к расстройствам пищеварительной системы, активному развитию патогенных микроорганизмов и общей интоксикации организма животных.