- В отношении должностных лиц муниципального учреждения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СК по региону.

Фото: Дондей

В Ростовской области двух чиновников задержали по подозрению в получении взятки. Инцидент случился в Красносулинском районе.Согласно версии следствия, представители районного муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» получили деньги от коммерческой организации. За 1,8 миллиона рублей они согласились беспрепятственно подписать акты выполненных работ за капитальный ремонт детсада.В отношении директора и замдиректора МКУ «ОКС» завели уголовное дело по статье «Получение взятки». Вдобавок дело завели против представителя коммерческой организации по подозрению в совершении преступления по статье «Дача взятки».