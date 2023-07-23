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В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал 8-летний ребенок

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал 8-летний ребенок
В Ростовской области произошло ДТП, котором пострадал несовершеннолетний пассажир ВАЗа. Авария произошла днем 23 июля.

По предварительным данным, дальнобойщик ехал по автодороге А-260 (Волгоград – граница с ЛНР). Под Каменском-Шахтинским многотонную машину занесло. В какой-то момент ее прицеп выехал на «встречку» и врезался в «ВАЗ-11183». Удар пришелся на водительскую сторону автомобиля. Человек за рулем легковушки чудом уцелел, а его юный пассажир получил различные травмы.

- В результате аварии пострадал 8-летний ребенок, - заявили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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