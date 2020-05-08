В Ростовской области в ДТП пострадал 9-летний ребенок
На трассе Новочеркасск - Каменоломни в Ростовской области в результате ДТП пострадал ребёнок.
Авария произошла 13 мая. По предварительным данным, 45-летний водитель «Хонды Сид», совершая обгон, столкнулся с «ВАЗ-2110».
- В результате происшествия пострадал 9-летний пассажир иномарки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - После ДТП семья самостоятельно обратилась за медпомощью в больницу.
27-летний водитель отечественной легковушки не пострадал. По факту аварии начата проверка.