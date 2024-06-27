В Ростовской области в аварии с «ГАЗелью» погиб водитель «Мерседеса»

Фото: УГИБДД по РО.

В Неклиновском районе Ростовской области в аварии с «Газелью» погиб водитель «Мерседеса». Происшествие случилось 26 июня. Об этом сообщили в УГИБДД донского региона.По предварительным данным, немецкая легковушка столкнулась с отечественным микроавтобусом. От удара обе машины вынесло с дороги в кювет. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Они помогли выбраться пострадавшим из автомобилей. Пострадавших отвезли в больницу.Не смотря на старания медиков 33-летний водитель «Мерседеса» скончался в медучреждении. 48-летний шофер микроавтобуса находится в больнице.