В Таганроге водитель иномарки погиб, врезавшись в прицеп «Мерседеса»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге из-за ДТП с автомобилем с прицепом скончался водитель иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Авария случилась ночью 11 декабря. Около 1:00 по улице Москатова ехал 38-летний мужчина за рулем «Хендай». В районе дома № 16 водитель не справился с управлением и врезался в прицеп «Мерседеса».В результате ДТП водитель «Хендай» скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.