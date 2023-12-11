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В Таганроге водитель иномарки погиб, врезавшись в прицеп «Мерседеса»

В Таганроге водитель иномарки погиб, врезавшись в прицеп «Мерседеса»
В Таганроге из-за ДТП с автомобилем с прицепом скончался водитель иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась ночью 11 декабря. Около 1:00 по улице Москатова ехал 38-летний мужчина за рулем «Хендай». В районе дома № 16 водитель не справился с управлением и врезался в прицеп «Мерседеса».

В результате ДТП водитель «Хендай» скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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