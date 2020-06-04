В Таганроге водитель «Мерседеса» при обгоне спровоцировал ДТП с пострадавшим
Водитель иномарки пострадал при ДТП в Таганроге. Авария произошла вечером 8 июня на улице Театральной.
По предварительным данным, 27-летний водитель «Мерседеса», обгоняя несколько автомобилей, столкнулся с «Митсубиси Лансер». Иномарка двигалась в попутном направлении и перед столкновением поворачивала налево, в парковочный карман.
- В результате ДТП пострадал 37-летний водитель «Митсубиси», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Он был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.