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В Ростовской области супруги едва не погибли из-за загоревшегося холодильника

В Ростовской области супруги едва не погибли из-за загоревшегося холодильника
В поселке Усть-Донецком при пожаре едва не погибли супруги. Происшествие случилось в ночь на 22 марта.

Около часа ночи в доме на улице Чехова загорелся холодильник. 55-летний мужчина с 52-летней женой пытались самостоятельно потушить пламя, но только получили ожоги. Местные жители увидели, как из окон соседнего помещения валит дым, и вызвали спасателей.

Пожарные прибыли на место и вывели супругов из горящего дома на улицу.

- В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек на двух единицах специальной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Пламя уничтожило восемь квадратных метров помещения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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