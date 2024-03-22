В Ростовской области супруги едва не погибли из-за загоревшегося холодильника

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В поселке Усть-Донецком при пожаре едва не погибли супруги. Происшествие случилось в ночь на 22 марта.Около часа ночи в доме на улице Чехова загорелся холодильник. 55-летний мужчина с 52-летней женой пытались самостоятельно потушить пламя, но только получили ожоги. Местные жители увидели, как из окон соседнего помещения валит дым, и вызвали спасателей.Пожарные прибыли на место и вывели супругов из горящего дома на улицу.- В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек на двух единицах специальной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Пламя уничтожило восемь квадратных метров помещения.