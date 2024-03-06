В Батайске женщина с инвалидом едва не погибли при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске два человека едва не погибли при пожаре в частном доме. Происшествие случилось 3 марта на улице Мира, 56.В тот день вспыхнул фасад двухэтажки. Спустя пару минут пламя перекинулось на мансарду. Соседи увидели, что из окон повалили густые клубы дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения привлекли 10 спасателей на трех автоцистернах.К прибытию специалистов огонь уже распространился на площади 50 квадратных метров. В постройке находились люди. К счастью, спасателям удалось вытащить через окно 70-летнего мужчину-инвалида и 56-летнюю женщину. Местная жительница была дезориентирована из-за густого дыма.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. К счастью, обошлось без пострадавших.