В Ростовской области столкнулись «Дэу Нексия» и «Опель Корса»: пострадала девушка

В Ростовской области в результате столкновения двух иномарок пострадала молодая девушка. Инцидент произошел 10 сентября в районе хутора Белогорского.Примерно в 10 часов утра на 6 километре трассы «станица Вешенская - город Миллерово» две иномарки, двигаясь в попутном направлении, столкнулись. Водитель «Дэу Нексия» увеличил скорость и протаранил «Опель Корса», который ехал впереди. Автомобиль от удара перевернулся. Молодая девушка-водитель осталась внутри.Как рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова, специалисты Вешенского подразделения освободили пострадавшую из перевернутой машины и передали медикам скорой помощи.Водителю и пассажиру «Дэу Нексия» медпомощь не понадобилась.