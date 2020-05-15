В Ростовской области пенсионерку заблокировало в машине после ДТП
В Ростовской области пенсионерке, попавшей в дорожно-транспортное происшествие, понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошёл около 11 часов 17 мая на трассе Весёлый – станица Мечетинская.
В районе моста через реку Кагальник столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения 60-летнюю автоледи зажало в салоне, и она не могла выбраться. Её пассажир смог выйти самостоятельно. Участники аварии вызвали на место спасателей.
- Спасатели Весёловского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах деблокировали женщину из поврежденного автомобиля, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.
Пострадавшую передали медикам.