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В Ростовской области пенсионерку заблокировало в машине после ДТП

В Ростовской области пенсионерку заблокировало в машине после ДТП
В Ростовской области пенсионерке, попавшей в дорожно-транспортное происшествие, понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошёл около 11 часов 17 мая на трассе Весёлый – станица Мечетинская.

В районе моста через реку Кагальник столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения 60-летнюю автоледи зажало в салоне, и она не могла выбраться. Её пассажир смог выйти самостоятельно. Участники аварии вызвали на место спасателей.

- Спасатели Весёловского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах деблокировали женщину из поврежденного автомобиля, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.

Пострадавшую передали медикам.

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