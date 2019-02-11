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В Ростове столкнулись две иномарки: пострадала девушка

В Ростове столкнулись две иномарки: пострадала девушка
В донской столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария случилась 13 февраля на улице Капустина.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля «Вольво» ехал по главной дороге, когда в него врезалась 27-летняя девушка на «Опеле Корса». Автоледи не уступила мужчине преимущество в движении, поэтому и произошло ДТП.

- В результате аварии травмы получила девушка-водитель автомобиля «Опель Корса», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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