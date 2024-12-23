В Ростовской области спасли щенка, который упал в канаву

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В Ростовской области спасатели помогли щенку выбраться из канавы, в которой он провел всю ночь. Спасательная операция развернулась 23 декабря в селе Боцманово Неклиновского района.Утром местные жители услышали как кто-то скулит из глубокой ямы на побережье Таганрогского залива. Увидев маленького щенка, они попытались спасти малыша самостоятельно. Однако расщелина была слишком узкой. Пришлось звать спасателей.На помощь малышу прибыли специалисты. Чтобы добраться до песика в глубокую яму в ход пошла веревка с петлей. К счастью, мохнатый друг не стал сопротивляться попыткам спасти его. Вскоре щенок оказался на поверхности. Он был совсем невредим, но очень голодным. По словам местных жителей, жалобный скулеж из канавы был слышен всю ночь.Спасатели приютили пушистого друга и активно выбирают кличку для спасенного малыша.