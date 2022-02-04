В Новошахтинске спасли щенка, провалившегося в подвал заброшенной постройки

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Новошахтинска.

В Новошахтинске спасли щенка, провалившегося в подвал. Больше двух часов сотрудники городского управления ГО и ЧС разбирали деревянные конструкции, чтобы достать четвероногого. ЧП случилось 4 февраля в заброшенном доме № 26 на улице Отечественной.О том, что животное попало в беду, стало понятно по жалобному скулежу. Один из прохожих услышал звуки и попытался вызволить малыша своими силами. Однако подвал оказался слишком глубоким и узким. Кроме того, добраться к щенку мешали мусор и кирпичи. Тогда мужчина вызвал спасателей.Как сообщил DonDay.ru, на помощь прибыли трое специалистов. Они раскопали обрушенный подвал, распилили деревянные конструкции и достали бедолагу целым и невредимым. К счастью, малыш не пострадал, но был сильно напуган. Неравнодушный мужчина, который вызвал спасателей, обогрел хвостатого друга, накормил его и приютил в своем доме.