Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новошахтинске спасли щенка, провалившегося в подвал заброшенной постройки

В Новошахтинске спасли щенка, провалившегося в подвал заброшенной постройки
В Новошахтинске спасли щенка, провалившегося в подвал. Больше двух часов сотрудники городского управления ГО и ЧС разбирали деревянные конструкции, чтобы достать четвероногого. ЧП случилось 4 февраля в заброшенном доме № 26 на улице Отечественной.

О том, что животное попало в беду, стало понятно по жалобному скулежу. Один из прохожих услышал звуки и попытался вызволить малыша своими силами. Однако подвал оказался слишком глубоким и узким. Кроме того, добраться к щенку мешали мусор и кирпичи. Тогда мужчина вызвал спасателей.

Как сообщил DonDay.ru, на помощь прибыли трое специалистов. Они раскопали обрушенный подвал, распилили деревянные конструкции и достали бедолагу целым и невредимым. К счастью, малыш не пострадал, но был сильно напуган. Неравнодушный мужчина, который вызвал спасателей, обогрел хвостатого друга, накормил его и приютил в своем доме.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС Новошахтинска.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.