Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали мужчина и шестилетний ребенок

В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали мужчина и шестилетний ребенок
В Ростове произошло ДТП с участием большегруза, в котором пострадали мужчина и шестилетний ребенок.

Авария произошла вечером 8 мая на трассе Волгодонск – Дубовское. По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ», 62-летний мужчина, не уступил дорогу легковому автомобилю при повороте. За рулем легковушки был 46-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его шестилетний пассажир получили травмы.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.