В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали мужчина и шестилетний ребенок
В Ростове произошло ДТП с участием большегруза, в котором пострадали мужчина и шестилетний ребенок.
Авария произошла вечером 8 мая на трассе Волгодонск – Дубовское. По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ», 62-летний мужчина, не уступил дорогу легковому автомобилю при повороте. За рулем легковушки был 46-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его шестилетний пассажир получили травмы.