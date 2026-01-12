Под Миллерово в жестком ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

Фото: Госавтоинспекция РО

Ночью 12 января на трассе М-4 «Дон» в районе Миллерово произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое: водитель легкового автомобиля и двое пассажиров, в том числе шестилетний ребенок.По предварительной информации, 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением транспортным средством. В результате автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, занесло, и он совершил столкновение с металлическим барьерным ограждением.В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили о пострадавших в ДТП. Травмы получили водитель, 27-летний пассажир и шестилетний ребенок, находившийся в автомобиле. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.