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В Ростовской области сгорели два частных дома: есть погибший

В Ростовской области сгорели два частных дома: есть погибший
В Ростовской области 83-летний мужчина погиб в крупном пожаре. Происшествие случилось ночью 27 апреля в поселке Глубоком. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области.

На улице Красной загорелся частный дом. Пламя быстро перебросилось на соседнюю жилую постройку. В результате в огне оказалось 112 квадратных метров.

Прибывшие пожарные ринулись в дом, где был человек. Однако живым его застать уже не представилось возможным. Пожилой хозяин одной из построек был мертв.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.

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