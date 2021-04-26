В Ростовской области сгорели два частных дома: есть погибший

В Ростовской области 83-летний мужчина погиб в крупном пожаре. Происшествие случилось ночью 27 апреля в поселке Глубоком. Об этом сообщает МЧС по Ростовской области.На улице Красной загорелся частный дом. Пламя быстро перебросилось на соседнюю жилую постройку. В результате в огне оказалось 112 квадратных метров.Прибывшие пожарные ринулись в дом, где был человек. Однако живым его застать уже не представилось возможным. Пожилой хозяин одной из построек был мертв.Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.